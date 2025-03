Milan Lazio, Mimun: «Coppa Italia? Non mi importa molto dell’eliminazione, ecco perchè; contro il Milan sarà difficile per questi motivi»

Milan Lazio, le parole di Clemente Mimun sul messaggero sulla partita di questa sera: «Abbiamo questa brutta abitudine, ma…»

Clemente Mimun dalle colonne del Messaggero ha parlato della partita di questa sera Milan Lazio. Di seguito le sue parole.

PAROLE – «Anche se mi dispiace sempre vedere la Lazio sconfitta, non m’importa granché dell’eliminazione dalla Coppa Italia. Resto dell’idea che sul primo gol andava segnalato un chiaro fuorigioco di De Vrij, anche se il designatore degli arbitri la pensa diversamente. Chissà se fosse capitato a qualche altro grande club di subire un gol così come sarebbe andata. Comunque noi abbiamo perso non tanto e non solo per la forza degli avversari, ma perché due-tre elementi della squadra non hanno giocato con la grinta necessaria, anzi, a dirla tutta, non li ritengo all’altezza di una squadra dalle grandi ambizioni. E’ anche per questo che non soffro l’eliminazione della Coppa Italia. Non siamo in grado di batterci su tre fronti. Sarebbe già fantastico continuare la corsa in Europa. Senza contare quanto sarà dura restare in zona continentale e tenere a distanza la seconda squadra della capitale. Giochiamo partita per partita, sperando che la maledizione degli infortuni si interrompa e che tutta la squadra ritrovi forza e compattezza, come sta facendo un sorprendente Isaksen, seguendo alla lettera le indicazioni del mister. Col Milan, furioso per le recenti brucianti sconfitte, sarà durissima. Per Conceiçao, che non ci farà sconti, è la partita della vita e i rossoneri non possono permettersi altre brusche frenate. Li affronteremo con una squadra dalla difesa rabberciata e senza il nostro bomber. Se poi pensiamo che abbiamo la triste tradizione di rimettere in carreggiata le squadre in difficoltà, c’è veramente poco da stare allegri. Ma come si dice da sempre la palla è rotonda e chissà… Forza ragazzi mettetecela tutta».