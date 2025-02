Milan Lazio, il match del Meazza sarà speciale per Zaccagni: domenica il capitano festeggia un importante traguardo

Milan Lazio, il match del Meazza di domenica sera non sarà un match qualunque per il capitano che raggiungerà un traguardo importante

Finalmente ci siamo l’attesa ormai è finita, domani sera la Lazio torna in campo per un doppio obiettivo ossia quello di dimenticare l’amara sconfitta con l’Inter, e la conseguente polemica per la rete di Arnautovic, ma cosa fondamentale rimanere nella scia Champions. Per farlo dovrà battere il Milan di un altro ex biancoceleste ossia Conceicao, il quale rischia seriamente il posto visti i risultati, e la gara sarà fondamentale anche per Zaccagni.

Il capitano biancoceleste infatti domenica sera festeggerà un importante traguardo, ossia le 150 presenze con la maglia delle aquile.