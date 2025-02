Verso Milan-Lazio, la decisione di Baroni su Vecino

Condividi via email

L’allenatore della Lazio ha presentato il match contro il Milan in conferenza stampa, facendo anche il punto sulla condizione di Vecino

Nella giornata odierna si è svolta la conferenza stampa di mister Baroni in vista della sfida di San Siro contro il Milan. L’allenatore della Lazio si è soffermato anche sulla condizione di Matias Vecino, che molto probabilmente farà il suo ingresso in campo in corso d’opera.

VECINO– «Vecino è un giocatore fondamentale per noi, lo ripeto. Quando ci sono questi infortuni bisogna sentire e capire le sensazioni del giocatore, il giocatore è molto vicino. Ieri ha svolto quasi tutto l’allenamento con noi, ci parlerò. Non giocherà dall’inizio, ma vedremo se potrà giocare a gara in corso».