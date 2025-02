Milan Lazio, il club comunica il giorno e l’orario della conferenza stampa di mister Baroni: ecco quando accadrà

Milan Lazio, a pochi giorni dalla partitissima di Milano ecco quando il tecnico toscano terrà la sua conferenza stampa della vigilia

Archiviata e metabolizzata la sconfitta contro l’Inter in Coppa Italia, per la Lazio è già tempo di proiettarsi alla sfida di campionato contro il Milan sempre al Meazza fondamentale per la corsa al quarto posto Champions. In occasione del match contro i rossoneri, Baroni terrà la sua conferenza stampa pre gara e sarà domani alle ore 13, come conferma il comunicato del club

COMUNICATO – Il tecnico biancoceleste Marco Baroni interverrà in conferenza stampa in vista del match Milan-Lazio domani, venerdì 28 febbraio, alle ore 13:00 presso la sala stampa dell` S.S. Lazio Training Center di Formello.