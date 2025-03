Milan, dopo la Lazio scoppia il caso Walker: notte brava per l’ex City, l’accaduto

In queste ore il terzino del Milan è finto sotto la lente di ingrandimento per via di alcuni dettagli emersi riguardanti la sua vita privata

Continua a piovere sul bagnato in casa Milan, con i rossoneri che nella sfida di ieri hanno subito la loro terza sconfitta consecutiva per mano della Lazio, cosa che non era mai accaduta neanche con Fonseca in panchina. Ma in queste ore a creare dibattito è una situazione che vedrebbe coinvolto il terzino rossonero Kyle Walker.

Dopo la visita della sua famiglia a Milano infatti, il giocatore, non appena libero, nella serata di mercoledì si sarebbe lasciato andare in atteggiamenti sospetti con alcune ragazze all’uscita di un locale milanese, nei pressi dell’hotel Cipriani. Come riferito dal Daily Mail infatti, Walker avrebbe avuto un atteggiamento confidenziale con una delle due ragazze.