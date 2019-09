Mihajlovic, la nota dell’Ospedale: «Condizioni cliniche molto buone»

Mister Mihajlovic continua la sua battaglia. L’allenatore del Bologna è tornato all’Ospedale Sant’Orsola per proseguire le cure: le condizioni

Continua la battaglia di Sinisa Mihajlovic. L’allenatore del Bologna è tornato al Sant’Orsola per proseguire con le cure chemioterapiche e se il mister non sarà in panchina a sostenere i suoi ragazzi, arrivano comunque buone notizie dall’Ospedale. In una nota ufficiale, infatti, si può leggere: «Le condizioni cliniche del paziente sono molto buone. Gli accertamenti eseguiti prima della dimissione successiva al precedente ricovero hanno dimostrato un esito soddisfacente del primo ciclo di chemioterapia».