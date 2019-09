Mihajlovic torna in ospedale: a Brescia non ci sarà

Sinisa Mihajlovic torna in ospedale. Il tecnico del Bologna sta per iniziare il secondo ciclo di chemioterapia per sconfiggere la leucemia

Ha sorpreso tutti. La sua presenza a Verona e poi a Bologna, per il derby contro la Spal, ha commosso tutti. Ma a Brescia, Sinisa Mihajlovic non ci sarà. Il tecnico serbo, infatti, sta per iniziare il secondo ciclo chemioterapico all’ospedale Sant’Orsola, per sconfiggere la leucemia che lo ha colpito in estate. Come riportato da Tuttosport, a prendere il suo posto in panchina sarà il vice Tanjga affaincato da De Leo, Sinisa sarà comunque in contatto dalla sua stanza d’ospedale con lo staff grazie ad ausili tecnologici.