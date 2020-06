Lazio, Mihajlovic: «Lo scudetto del 2000 una delle cose più belle in carriera»

Lazio, anche l’allenatore del Bologna Mihajlovic, ed ex biancoceleste, ha voluto lasciare il suo messaggio

Non poteva mancare Sinisa Mihajlovic ad unirsi a tutti gli ex campioni della Lazio che ieri hanno voluto con un video messaggio partecipare alla presentazione del libro “La Lazio nel millennio”.

«Stagione meravigliosa. Lo scudetto l’abbiamo vinto all’ultima giornata, inaspettatamente. È stata una delle cose più bella della mia carriera. Scendevamo in campo sempre per vincere la partita. È stato bello rimanere nella storia della Lazio. Gli anni in biancoceleste sono stati meravigliosi, lo scudetto una ciliegina sulla torta».