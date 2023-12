Mihajlovic, la Lazio ricorda l’ex difensore con le tre storiche maglie – FOTO

Mihajlovic, in occasione della sfida contro l’Inter la Lazio celebra l’ex difensore scomparso lo scorso anno con tre storiche maglie

Lazio-Inter chiude la domenica di serie A, ma non sarà mai un match come gli altri visto che ad entrambe le squadre accomuna il ricordo di Sinisa Mihajlovic. In occasione della partita con i nerazzurri, il club ricorda lo storico calciatore serbo con tre casacche indossate da quest’ultimo in carriera