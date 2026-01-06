Mercato Lazio, rivoluzione sulla fascia: Tavares in Arabia. Ecco chi arriva - Lazio News 24

Mercato Lazio, si fa serrata la corte dell’Al Ittihad per l’esterno: sarà rivoluzione sulla fascia? Tutti gli aggiornamenti

Il mercato della Lazio sta per accendersi con un clamoroso incrocio sull’out di sinistra. Quella che sembrava una sessione invernale di attesa si sta trasformando in un valzer di terzini che potrebbe cambiare volto alla formazione di Baroni. Al centro di tutto c’è il futuro di Nuno Tavares, finito nel mirino della Saudi Pro League.

Nuno Tavares verso l’Al Ittihad: addio al centrocampo e alla fascia?

Secondo quanto riportato dal quotidiano Tuttosport, il corteggiamento dell’Al Ittihad si è fatto serrato. Il club saudita, guidato in panchina da Sergio Conceicao, avrebbe messo sul piatto una proposta contrattuale da capogiro per convincere il giocatore: un accordo fino al 2029 con un ingaggio da 7 milioni di euro a stagione. Una cifra astronomica che sta seriamente allettando l’ex Marsiglia.

Il club biancoceleste dal canto suo, non ha intenzione di fare sconti. Il presidente Lotito ha fissato il prezzo per la cessione: servono almeno 15 milioni di euro. Questa richiesta nasce anche da una necessità contrattuale, poiché il 35% della futura rivendita dovrà essere versato nelle casse dell’Arsenal, precedente proprietario del cartellino. La trattativa è in corso, ma la sensazione è che il richiamo dei petrodollari possa portare a una separazione immediata, influenzando inevitabilmente anche gli equilibri del centrocampo e della difesa biancoceleste.

La mossa Pedraza

Se la partenza di Tavares dovesse concretizzarsi, la dirigenza laziale non si farebbe trovare impreparata. L’obiettivo numero uno per sostituirlo è Alfonso Pedraza, esterno di spinta del Villarreal. Come rivelato sempre da Tuttosport, il calciatore spagnolo era già nei radar per l’estate, ma l’improvvisa accelerata sul fronte arabo potrebbe portare al suo sbarco a Roma con sei mesi d’anticipo.

Pedraza è un profilo che garantisce una spinta costante, capace di agire sia come terzino puro che come esterno alto a supporto del centrocampo. La sua esperienza internazionale con il “Sottomarino Giallo” lo rende un innesto di assoluto valore, pronto a inserirsi immediatamente nei meccanismi tattici di Baroni per non far rimpiangere la potenza fisica di Tavares.

Strategia e conti: come cambia il centrocampo della Lazio

La manovra della Lazio non è solo tecnica, ma risponde a una precisa logica finanziaria. Incassare 15 milioni da Tavares permetterebbe di finanziare interamente l’acquisto di Pedraza, mantenendo intatto il budget per altri reparti. La fluidità della manovra biancoceleste dipende molto dalla qualità degli esterni, che spesso agiscono come registi aggiunti per il centrocampo.

LEGGI ANCHE: Rinnovo Basic, in giornata l’incontro con l’agente per blindarlo: la conferma

