Mercato Lazio, REBUS Pedro! Indiscrezione INASPETTATA, può LASCIARE la Serie A

Mercato Lazio, rebus Pedro! Futuro incerto, la tentazione si chiama Arabia Saudita: c’è questa squadra in pressing. I dettagli

Come riporta Il Messaggero, nonostante le parole di Claudio Lotito che ha di fatto blindato Pedro anche per la prossima stagione, il futuro dell’ex Chelsea nel calciomercato Lazio resta ancora in bilico.

Negli ultimi giorni infatti sull’ex Barcellona sarebbe piombata l‘Al-Qadsiah, club arabo che ha perso nelle scorse settimane Morata e Icardi. La pista va monitorata nelle prossime settimane e non è escluso che qualcosa possa cambiare.