Mercato Lazio, Maximiano vuole il Cadice. Lotito…

Mercato Lazio, Maximiano continua a chiedere la cessione con destinazione Cadice ma Lotito non ci sente: il portiere resta fino a giugno

La Lazio è alle prese con la grana Maximiano. Il portiere, visto lo spazio inesistente concessogli da Sarri nella prima parte di stagione, ha chiesto la cessione aprendo alla destinazione Cadice, pronto a prelevarlo in prestito.

Lotito però non ci sente e non ha nessuna intenzione di concedere il via libera sia per l’investimento da 10 milioni di euro fatto in estate sia perchè in caso di partenza dell’ex Granada i biancocelesti dovrebbero reperire un nuovo secondo portiere.