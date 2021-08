Mercato Lazio, Caicedo e Muriqi in uscita: le offerte per i due attaccanti

Movimenti in uscita per il mercato della Lazio: ecco le offerte per Caicedo e Muriqi, con uno dei due che lascerà i biancocelesti

La Lazio sta lavorando nel ritiro di Marienfeld e si prepara ad affrontare il Twente nella quarta amichevole di questo precampionato. Nel frattempo, negli uffici della società si continua a parlare del mercato, in attesa del summit tra Lotito e Sarri al ritorno dalla Germania: in particolare, si sta parlando delle possibili uscite, con alcune proposte recapitate ai biancocelesti.

Infatti, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, cominciano ad arrivare alcune offerte per Felipe Caicedo e Vedata Muriqi. Uno dei due attaccanti dovrà lasciare la Lazio, come indicato dal Comandante, e alcune squadre hanno cominciato a farsi avanti. Per il colombiano si è fatto avanti il Fenerbache, con l’Atalanta e l’Inter che stanno monitorando la situazione; per il kosovaro, invece, sono stati registrati dei sondaggi da parte dell’Eintracht Francoforte, del Borussia Mönchengladbach e del Valencia. Le prossime settimane saranno decisive per le uscite nel reparto offensivo: la Lazio continua a lavorare senza sosta.