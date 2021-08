Calciomercato Lazio, pronto un nuovo summit tra Lotito e Sarri

Il calciomercato della Lazio è pronto ad una nuova svolta nei prossimi giorni: pronto un nuovo summit tra Lotito e Sarri

La Lazio è ancora al lavoro nel ritiro di Marienfeld ed oggi si prepara ad affrontare il Twente nella quarta amichevole di questo precampionato. Il nuovo allenatore Maurizio Sarri, oltre a spiegare e provare i propri schemi sul campo insieme alla squadra, sta lavorando insieme alla società per il calciomercato, con delle richieste specifiche per puntellare la rosa.

Come riportato dal Corriere dello Sport, al termine del ritiro in Germania è previsto un nuovo summit tra il Comandante e il presidente Lotito per discutere di alcune operazioni. L’obiettivo, innanzitutto, è quello di cedere per sbloccare l’indice di liquidità: uno tra Caicedo, Muriqi, Vavro e Patric dovrà sicuramente lasciare la squadra. Inoltre, neanche Fares sembra rientrare nei piani della squadra. L’esterno algerino potrebbe essere una delle cessioni più onerose, insieme a quella di Joaquin Correa, cercato da Inter, Everton e Leicester. Infine, anche sul fronte degli acquisti il tecnico toscano vorrebbe un’accelerata da parte della società: in cima alla lista dei desideri rimangono Toma Basic e Filip Kostic, ormai ad un passo dalla Lazio.