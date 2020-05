Serie A, Meloni: «Servirebbero preparazione e competenza per ripartire»

La politica Giorgia Meloni giudica l’operato di Spadafora riguardo la gestione della possibile ripresa della Serie A e non solo

In questi giorni ha fatto molto discutere la posizione contraddittoria del Ministro dello Sport Spadafora: prima dichiara che questo non è il momento per far riprendere la Serie A, poi cambia opinione.

Rispetto a ciò si è espressa Giorgia Meloni sulle pagine del Corriere dello Sport: «Seguo con passione il calcio, mi chiedo perchè il Ministro, non abbia mai fornito una risposta alla domanda ‘Perché vuole chiuderlo?’. Servirebbero preparazione e competenza, e saper ascoltare Federcalcio, Lega e i calciatori. Sono tifosa della Roma, mia madre è laziale sfegatata, il mio compagno juventino. In casa volano insulti».