Mazzarri, Cassano non si risparmia: «Si crea degli alibi. Con lui fingevo la febbre…»

Antonio Cassano, durante la trasmissione Tiki Taka, ha analizzato il modo di allenare di Walter Mazzarri

Cassano senza filtri. Ospite di Tiki Taka, l’ex giocatore ha parlato anche di Walter Mazzarri, suo allenatore all’Inter e sotto stretta valutazione dopo un periodo non positivo, culminato con la sconfitta contro la Lazio. «La cosa che, tra virgolette, non ho mai amato di Mazzarri è che lui gioca molto sugli avversari – ha dichiarato -. Lui parla molto coi giocatori, ma in questo momento cosa vai a dire? Sì, con la Juve è un derby, però poi alla fine stai facendo male in questo momento. Poi lui se c’è un po’ di pioggia, il tempo, il campo in salita o in discesa, un po’ di alibi se li crea».

«Tatticamente è molto bravo, però io ho sempre detestato gli allenatori che giocano sugli altri. Contro la Juventus vedrete che metterà una punta e uno dietro la punta che andrà a marcare il mediano basso. La sua idea è sempre difendere e mai attaccare. Lui è un ottimo allenatore, sicuramente, ma immagino già i suoi giocatori in questi giorni… Passeranno l’inferno. Gli parlerà ininterrottamente per due, tre, quattro ore. Con me, ad esempio, queste cose non accadevano mai. Gli dicevo che avevo la febbre e restavo a casa. Lo facevo spesso quando giocavo con lui».