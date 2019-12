Max Pezzali: «La Lazio mi ha impressionato! Complimenti!»

Max Pezzali, ospite durante la trasmissione Tiki Taka, ha commentato la vittoria della Lazio sulla Juventus

La parola «scudetto» fa quasi paura, in casa Lazio. Inzaghi predica la calma, il presidente Lotito invita a non fare «voli pindarici». Quel che è certo è che sta vivendo un momento di grande forma, catalizzando le attenzioni degli addetti ai lavori e dei semplici appassionati. Come Max Pezzali che, ospite nella trasmissione Tiki Taka, ha commentato la vittoria conquistata contro la Juventus:

«Grande partita. Diciamo che più che avermi deluso la Juventus, mi ha impressionato la Lazio. Davvero complimenti».