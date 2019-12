Capello elogia la Lazio: «Ha dei momenti da grande squadra internazionale»

Fabio Capello, in un’intervista al Corriere dello Sport, ha elogiato il gioco moderno della Lazio e il lavoro svolto dal ds Tare

Una luna intervista per analizzare il nuovo volto della Serie A. Fabio Capello è stato raggiunto dal Corriere dello Sport per fare il punto su questo campionato, soffermandosi anche sul momento che sta vivendo la squadra di Inzaghi: «La Lazio è una realtà. Deve prenderne consapevolezza. Deve avere più fiducia e più convinzione nell’idea che non sia già arrivata al suo punto massimo. Ha dei momenti da grande squadra. Dico da grande squadra internazionale. Mostra un gioco modernissimo e grande personalità, poi ogni tanto casca dentro pause nelle quali rallenta. È lassù non perché ha battuto la Juventus ma perché ne ha vinte sette di fila».

«È una gestione che deve molto all’intuito di un dirigente come Tare. Per la Lazio è stata fondamentale in questi anni la sua capacità di scegliere i giocatori giusti da affidare alla bravura di Simone Inzaghi. Inzaghi mi piace perché riporta il calcio al suo abc».

