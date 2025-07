Temptation Island: un dettaglio biancoceleste in prima serata scalda i social: ecco cosa è successo

Temptation Island: un dettaglio biancoceleste scalda i social nella seconda puntata dello show più seguito dall’estate

Temptation Island si conferma l’appuntamento televisivo più atteso dell’estate italiana, quasi un fenomeno culturale come Sanremo. In un panorama mediatico in evoluzione, riuscire a catturare oltre il 30% degli spettatori con picchi del 40% è un successo clamoroso. E alla guida di questo fenomeno c’è il conduttore Filippo Bisciglia, notoriamente e dichiaratamente tifoso della Lazio, il che aggiunge un tocco di colore per i sostenitori laziali.

Tra le coppie che animano questa edizione, quella formata da Sarah e Valerio è finita subito sotto i riflettori, con la Lazio protagonista involontaria della narrazione. Valerio, infatti, è diventato virale sui social per un evidente logo celeste tatuato sul braccio, che fin dalla prima puntata ha attirato l’attenzione dei telespettatori più attenti. Nella seconda puntata, la dinamica della coppia si è concentrata sulle lamentele di Sarah riguardo le “mancanze” del compagno, mentre lui era infastidito dalla scoperta di messaggi scambiati da lei con altre persone. Tra le recriminazioni di Sarah, un punto ricorrente era l’eccessiva attenzione di Valerio per il calcio e le troppe partite alla Playstation. Considerato il tatuaggio, il riferimento alla Lazio è stato immediato per molti.

Questa situazione ha creato un vero e proprio “dejavù” per i tifosi biancocelesti, richiamando alla mente l’edizione del 2019, quando l’allora coppia formata da Ilaria e Massimo aveva tra i problemi proprio l’amore smisurato del ragazzo per Immobile e compagni.

Ma il momento più esilarante di questa edizione 2025 è arrivato al primo falò. Quando Filippo Bisciglia ha mostrato a Valerio due video in cui la fidanzata Sarah parlava e si avvicinava al single Salvatore, la reazione di Valerio è stata iconica. Con fare stizzito, ha chiesto a Filippo: «Ne hai un altro? Il primo col secondo noi arrivamo a tre». Un riferimento inequivocabile al famoso coro della Curva Nord della Lazio quando la squadra segna il terzo gol. Al concorrente e al conduttore è sfuggito un inevitabile sorriso complice. Siamo solo all’inizio, ma la possibilità che si continui a parlare della Lazio su Canale 5 è estremamente probabile. E, vista la situazione del calciomercato bloccato, «nel bene o nel male, purché se ne parli» sembra essere il motto perfetto anche in questo contesto televisivo.