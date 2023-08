Sarri, subito strigliata a Formello. E spunta un confronto con Fabiani

Maurizio Sarri ha strigliato la Lazio dopo la brutta sconfitta subita contro il Lecce. E spunta un retroscena con Fabiani

Come riportato dal Corriere dello Sport, Maurizio Sarri si è fatto subito sentire a Formello con i suoi dopo la brutta sconfitta subita in rimonta dalla Lazio a Lecce nella prima giornata di campionato.

Condannata la superficialità del secondo tempo e la troppa passività in fase difensiva. E in tal senso, a fine allenamento, c’è stato anche un confronto con il nuovo DS Fabiani, rientrato direttamente da Lecce a Roma in macchina. Il neo dirigente ha mostrato da subito grande vicinanza alla squadra.