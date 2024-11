Mattioli: «La principale caratteristica della Lazio è questa. Baroni ha portato una mentalità vincente»

Mario Mattioli, noto giornalista, ha parlato così della Lazio di Baroni e della vittoria in Europa League contro il Porto

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Mario Mattioli ha parlato così della Lazio di Baroni e della vittoria in Europa League contro il Porto:

PAROLE – «Quando Baroni arrivò a Roma fu accolto da uno scetticismo esagerato. La Lazio è una squadra che non brontola, non si lamenta. E soprattutto è bella da vedere. Questa è la caratteristica principale. Baroni ha instillato una mentalità vincente: al 92′ c’erano 5 giocatori nell’area avversaria. La squadra va in campo per vincere le partite».