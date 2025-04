Immobile: «Riposa in Pace Suor Paola eri una persona buona e dall’animo gentile, sempre pronta ad aiutare gli altri» – FOTO

Condividi via email

Immobile saluta per l’ultima volta Suor Paola: la foto condivisa sui social per commemorare la storica tifosa laziale

Ciro Immobile, emblema e simbolo della Lazio, non ha potuto esimersi dal fare l’ultimo saluto sui social alla sua grande ex tifosa Suor Paola. La sua dipartita ha scatenato moltissime reazioni social da parte del mondo biancoceleste e l’ex bomber non si è tirato indietro anche da lontano dalla sua Serie A. Le sue parole:

«Riposa in Pace Suor Paola eri una persona buona e dall’animo gentile, sempre pronta ad aiutare gli altri».