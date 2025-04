Condividi via email

Cataldi Lazio le parole dell’ex centrocampista biancoceleste sulla dipartita di Suo Paola, grande figura del Club capitolino

Cataldi Lazio. Tutto il bene svolto in una vita dedicata al prossimo, si è riversato sui social nel suo nome, nel nome di Suor Paola. La dipartita della donna di chiesa ha scosso tutto l’ambiente biancoceleste, estremamente legato a lei.

Questo ricordo non si riflette solamente sui supporters capitolini ma anche sui giocatori di Serie A stessi come ad esempio Danilo Cataldi. il quale le ha dedicato sui social alcune righe. Le sue parole:

«Una persona incredibile, una donna che ha dedicato la sua intera vita al prossimo. Vedere quanto di buono hai fatto è stato fonte di ispirazione per me e per la mia famiglia. Grazie Suor Paola».