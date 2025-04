Serie A, pochi tiri incassati e troppi gol subiti dalla Lazio! Il contrappasso della squadra di Baroni perseguita Provedel e Mandas

Serie A, pessimo dato della Lazio sui gol subiti nonostante subisca poche conclusioni: ecco la statistica sugli estremi difensori biancocelesti

La stagione della Lazio può riassumersi come la gara di un maratoneta che, dopo aver condotto la prima parte della gara in maniera egregia, rallenta nel finale per non aver dosato adeguatamente le forze. Questa almeno è un’impressione che emerge dalle partite disputate dalla squadra di Baroni che continua ad arrancare in queste battute finali.

Un altro dei problemi che affligge i biancocelesti è il dato sui gol subiti in rapporto alle conclusioni a rete degli avversari. Come emerso dal sito della Serie A, quello dei capitolini è uno dei dati peggiori nel campionato. Sono infatti solo 104 i tiri respinti a fronte dei 157 incassati che hanno portato a 42 reti subite. Un dato allarmante sul quale Provedel e Mandas dovranno certamente lavorare.