Zaccagni furioso con Tudor: cosa ha fatto l’esterno al momento del cambio in Monza Lazio

Mattia Zaccagni è apparso furioso al momento del cambio alla mezzora del primo tempo: niente stretta di mano con Tudor

Grandissimo disappunto per Mattia Zaccagni al momento del cambio alla mezzora del primo tempo tra Monza e Lazio. Tudor ha deciso di togliere l’esterno perchè ammonito.

Il calciatore, arrivato in panchina, ha preso a calci una bottiglietta evitando la stretta di mano proposta da Tudor e si è recato immediatamente negli spogliatoi. Un caso che andrà risolto nelle prossime ore per terminare in tranquillità la stagione.