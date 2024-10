Mattei Lazio: «Entusiasmo? Sono passate appena 7 giornate Lotito? Piano a dare dei mercenari! Queste parole fanno comodo a...»

Le parole del giornalista della Rai Stefano Mattei sull’imminente partita Juve Lazio e le parole di ieri di Lotito sui ‘mercenari’ del passato laziale

Il giornalista di Rai Sport Stefano Mattei ha parlato a Radiosei di Juve Lazio e delle parole pronunciate ieri da Lotito e riportate dall’ANSA, in cui il presidente alla domanda su Greenwood ha risposto che con i mercenari aveva già avuto a che fare. Di seguito le sue parole.

ENTUSIASMO – «Sono passate solo sette giornate, bisogna aspettare per dare giudizi definitivi. C’è tutta una stagione da disputare, la Lazio ha gli stessi punti della Juventus ma anche dell’Udinese. Alcune domande che ho sentito fare ieri a Lotito non le ritengo formulate nel modo giusto. Quando si parla della necessità di aggiungere un centrocampista nel mercato di gennaio, bisognerebbe anche elencare una serie di criticità che possono essere risolte dal mercato. Non si può chiedere dopo due giornate se la Lazio può vincere l’Europa League, sono domande e risposte da slogan».

RIFERIMENTO DI LOTITO AI MERCENARI – «Immobile ha portato centinaia di gol alla Lazio, così come Milinkovic ha portato valanghe di gol ed assist. Magari si riferiva a Luis Alberto, ma anche lui in campo ha fatto bene. Queste interviste on the road non servono all’informazione ma a Lotito in prima persona. Questa è un’informazione fatta di slogan che servono a lui. Quando si dice che la squadra dello scorso anno non aveva fame, bisogna anche ricordare che è la stessa che ha portato i soldi della Champions. Questo tipo di informazione fa comodo quando le cose vanno bene».