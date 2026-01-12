Mattei: «La vittoria è arrivata con un briciolo di fortuna! Il presidente...» - Lazio News 24

Il giornalista Stefano Mattei si è espresso in merito alla vittoria siglata ieri dalla Lazio! Ecco le sue dichiarazioni

La Lazio ieri ha siglato una vittoria contro l’Hellas Verona nel match andato in scena al Bentegodi! In merito, è intervenuto a Radiosei il giornalista Stefano Mattei che ha detto la sua sulla serata, nonché sulle trame di mercato più in auge del momento. Di seguito le parole:

VITTORIA – «La vittoria è arrivata con un briciolo di fortuna, quello che è mancato nell’ultimo periodo. Partita con pochi spunti tecnici, il livello è calato. La difesa ha funzionato, ennesima gara senza subire a dimostrazione che la squadra sa cosa fare dietro. Il problema è il reparto offensivo: c’è un tridente che non spara. Ieri senza Zaccagni giocavano Isaksen, due gol, Cancellieri, tre, e Noslin due. Totale sette reti e Lautaro, attuale capocannoniere, ne ha fatti dieci, pertanto, lui da solo vale più degli altri tre».

DIFESA – «La Lazio ha un ottimo reparto difensivo, il quale si basa soprattutto sui due centrali e rischia di perderli ambedue. Non puoi permetterti il lusso di perdere a fine stagione sia Gila che Romagnoli. Il presidente ha detto che non avrebbe indebolito la squadra ma al momento è più debole di due settimane fa. Con il centrocampo Taylor, Guendouzi e Rovella avresti migliorato il tutto. Per me vogliono migliorare il bilancio e non la squadra».

