Isaksen lascerà la Lazio? Lotito ha fissato il prezzo per la cessione - Lazio News 24

Gustav Isaksen potrebbe lasciare la Lazio in questa sessione di calciomercato! Arriva una clamorosa indiscrezione circa il futuro del classe 2001

Il calciomercato della Lazio si accende improvvisamente attorno a uno dei profili più discussi della rosa biancoceleste. Nella giornata odierna è infatti emersa una notizia destinata a far rumore, soprattutto tra i tifosi: Gustav Isaksen non sarebbe più considerato incedibile dalla società.

A lanciare l’indiscrezione è stato Nicolò Schira secondo cui il club capitolino avrebbe già stabilito una valutazione precisa per l’eventuale cessione dell’esterno danese.

Isaksen in uscita? La valutazione fissata da Lotito

Secondo quanto filtra, il presidente Claudio Lotito avrebbe individuato la cifra di 20 milioni di euro come base per lasciar partire Gustav Isaksen. Un prezzo che riflette sia l’investimento fatto dal club al momento dell’acquisto sia il potenziale di crescita del classe 2001, arrivato a Roma con grandi aspettative.

La Lazio, dunque, non considera Isaksen un giocatore intoccabile, ma allo stesso tempo non è disposta a svenderlo.

Calciomercato Lazio, Isaksen tra rendimento e prospettive future

La stagione di Isaksen è stata caratterizzata da alti e bassi. Il giocatore ha mostrato sprazzi di qualità interessanti, alternando prestazioni convincenti a momenti deludenti. Un percorso non semplice, che però non ha cancellato la fiducia nelle sue potenzialità.

Proprio questa combinazione di età, margini di crescita e esperienza internazionale rende il danese un profilo appetibile anche all’estero. Non è escluso che nei prossimi giorni possano arrivare sondaggi da campionati stranieri, pronti a investire su un talento ancora in fase di maturazione.

