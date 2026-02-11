Mattei: «La Lazio a Torino ha dato una prova d’orgoglio! La gara di Coppa Italia è fondamentale»

Stefano Mattei è intervenuto in vista del match odierno di Coppa Italia che andrà in scena tra Bologna-Lazio. Le sue dichiarazioni

Stasera luci sul teatro del Renato Dall’Ara! Appuntamento alle ore 21 per Bologna Lazio, gara valevole per i quarti di finale di Coppa Italia. Stefano Mattei si è espresso in merito rilasciando le sue dichiarazioni ai microfoni di Radiosei:

GARA ODIERNA – «Si tratta di una gara che può lasciare aperta la stagione della Lazio! Passare il turno per dare un senso alla stagione. Diciamo che è una gara da 50 e 50, il Bologna in casa non vince da novembre, ha i propri problemi e la Lazio a Torino ha dato una prova d’orgoglio. Il pari porterebbe ai rigori, pertanto questo conferma quanto sia imprevedibile il risultato».

FORMAZIONE – «Vi sono tanti dubbi di formazione, specie dietro. Sicuramente ci sarà Romagnoli, squalificato poi per il campionato. Il Bologna magari in attacco ha maggiori soluzioni, ma la classifica rivela che la Lazio ha due punti in più, pertanto ripeto: gara da 50 e 50. Vedendo anche la gara di ieri, Napoli-Como, abbiamo notato quanto il dettaglio può essere importante. Manca un giallo a Ramon che avrebbe fatto giocare i lariani per uno spezzone con un uomo in meno».

LEGGI ANCHE: Lazio, Lotito ha fatto una promessa alla squadra in caso di vittoria della Coppa Italia: i dettagli