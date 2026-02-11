Hanno Detto
Mattei: «La Lazio a Torino ha dato una prova d’orgoglio! La gara di Coppa Italia è fondamentale»
Stefano Mattei è intervenuto in vista del match odierno di Coppa Italia che andrà in scena tra Bologna-Lazio. Le sue dichiarazioni
Stasera luci sul teatro del Renato Dall’Ara! Appuntamento alle ore 21 per Bologna Lazio, gara valevole per i quarti di finale di Coppa Italia. Stefano Mattei si è espresso in merito rilasciando le sue dichiarazioni ai microfoni di Radiosei:
GARA ODIERNA – «Si tratta di una gara che può lasciare aperta la stagione della Lazio! Passare il turno per dare un senso alla stagione. Diciamo che è una gara da 50 e 50, il Bologna in casa non vince da novembre, ha i propri problemi e la Lazio a Torino ha dato una prova d’orgoglio. Il pari porterebbe ai rigori, pertanto questo conferma quanto sia imprevedibile il risultato».
FORMAZIONE – «Vi sono tanti dubbi di formazione, specie dietro. Sicuramente ci sarà Romagnoli, squalificato poi per il campionato. Il Bologna magari in attacco ha maggiori soluzioni, ma la classifica rivela che la Lazio ha due punti in più, pertanto ripeto: gara da 50 e 50. Vedendo anche la gara di ieri, Napoli-Como, abbiamo notato quanto il dettaglio può essere importante. Manca un giallo a Ramon che avrebbe fatto giocare i lariani per uno spezzone con un uomo in meno».
LEGGI ANCHE: Lazio, Lotito ha fatto una promessa alla squadra in caso di vittoria della Coppa Italia: i dettagli
News
Convocati Bologna per la Lazio: le scelte diramate da Italiano. La lista
Convocati Bologna per la Lazio: sono state rese note le scelte effettuate dal tecnico Vincenzo Italiano. La lista nel dettaglio...
Lazio, Lotito ha fatto una promessa alla squadra in caso di vittoria della Coppa Italia: i dettagli
Lazio, il presidente dei biancocelesti Claudio Lotito ha stabilito un accordo con i giocatori della squadra allenata da Maurizio Sarri:...
Probabili formazioni Bologna Lazio: tutte le idee di Italiano e Sarri
Probabili formazioni Bologna Lazio: quest’oggi vi segnaliamo quali dovrebbero essere gli undici in campo per la sfida del Dall’Ara Nella...