Lazio, Lotito ha fatto una promessa alla squadra in caso di vittoria della Coppa Italia: i dettagli
Lazio, il presidente dei biancocelesti Claudio Lotito ha stabilito un accordo con i giocatori della squadra allenata da Maurizio Sarri: ecco cosa filtra
La Lazio si gioca una fetta importante della stagione nei quarti di finale di Coppa Italia contro il Bologna. Una sfida che vale molto più del semplice passaggio del turno: in palio c’è la possibilità concreta di riaprire la strada verso l’Europa, obiettivo fondamentale per evitare un secondo anno consecutivo fuori dalle competizioni continentali, eventualità che non si verifica dal 2004.
Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, il presidente Claudio Lotito sarà presente questa sera allo stadio Dall’Ara per sostenere la squadra in un momento chiave dell’annata.
Coppa Italia, Lotito torna in trasferta dopo un anno
La presenza di Claudio Lotito a Bologna non è un dettaglio secondario. Il patron biancoceleste mancava in trasferta da circa un anno: l’ultima apparizione lontano dall’Olimpico risale alla sfida contro l’Inter in Coppa Italia del febbraio 2025, quando si disputavano gli ottavi di finale.
Il presidente era già stato vicino alla squadra nel recente blitz di Torino, accompagnato dal figlio Enrico, in occasione della gara contro la Juventus. Una partita sfumata al 96’, ma che ha lasciato segnali positivi sul piano della prestazione. La doppia presenza ravvicinata del numero uno laziale, come sottolinea il quotidiano sportivo, potrebbe essere interpretata come un cambio di strategia: maggiore vicinanza al gruppo in un momento decisivo.
Coppa Italia Lazio, premio da due milioni per la vittoria
L’importanza della competizione è certificata anche dal premio fissato dalla società. A dicembre, Lotito avrebbe stabilito un bonus di due milioni di euro lordi in caso di conquista della Coppa Italia. Una cifra significativa che si aggiunge ai bonus individuali già previsti nei contratti dei calciatori, legati proprio al successo nella competizione.
Un incentivo che testimonia quanto il club consideri centrale questo obiettivo, sia sotto il profilo sportivo sia economico.
