Mattei: «Champions? Non mi aspettavo la battuta d'arresto della Juventus...»

Stefano Mattei ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radiosei. Di seguito le parole riportate da TMW.

CHAMPIONS – Classifica incerta per la Champions con il Milan che potrebbe sottrarre con la Coppa Italia un posto in Europa League al campionato. Non mi aspettavo la battuta d’arresto della Juventus. Il Parma era disperato, questo colpo è brutto per i bianconeri che hanno due scontri diretti in trasferta con Bologna e Lazio. Ha bruciato il margine di vantaggio.