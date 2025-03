Mattei: «Ora si giocherà ogni tre giorni e...»

Condividi via email

Le parole del giornalista Stefano Mattei sulla situazione in casa Lazio in questa ultima fase di campionato

Ecco le parole del giornalista Stefano Mattei intervenuto ai microfoni di Radiosei per parlare della Lazio di Baroni in questo rush finale di stagione.

PAROLE– «Entriamo in un mini-campionato di undici giornate, decisivo per i verdetti. Si giocherà ogni tre giorni e saranno tutte partite da vincere. Si chiederà alla squadra lo sforzo finale, gli infortuni non permettono a Baroni di fare rotazioni »