Mattei: «Ora è determinante per Baroni non sbagliare le mosse. E’ molto prematuro e difficile dire come andrà a finire in zona Europa»

Le parole del giornalista Stefano Mattei sull’andamento della Lazio di Baroni in vista delle ultime giornate di campionato. Le sue riflessioni

Le parole di Stefano Mattei a Radiosei.

PAROLE– «Ora è determinante per Baroni non sbagliare le mosse. Abbiamo capito come per la Lazio Tavares e Castellanos, oltre a Guendouzi sono i giocatori determinanti. Il portoghese, abbiamo capito, giocherà titolare con l’Atalanta. Mentre per Castellanos sarà necessaria la scelta giusta tra la gara di andata con il Bodo/Glimt in Norvegia ed il derby con la Roma. Con otto giornate da giocare, con 24 punti a disposizione, è tutto molto prematuro e difficile dire come andrà a finire in zona Europa »

LAZIO– «La Lazio rischia anche di restare fuori dalle prossime competizioni europee e questo sarebbe un danno molto importante per la casse biancocelesti. Ci sarebbe il forte rischio di un ridimensionamento. Chiaro che la partecipazione in Conference League, in tal senso, cambierebbe poco. Sarebbero comunque soldi in meno che entrerebbero per una società che si auto-finanzia. Lotito di suo non mette nulla, questi introiti per la gestione del club sono decisivi »