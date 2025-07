Rivali Lazio, l'ex Tare vuole tentare di portare Lucca al Milan. Una situazione importante in ottica mercato - Lazio News 24

Rivali Lazio: il Milan torna su Lorenzo Lucca in attesa del destino di Gimenez. La situazione attuale

Il calciomercato entra nel vivo e, tra le rivali della Lazio, il Milan si muove con decisione per rinforzare il proprio reparto offensivo. Secondo quanto riportato da Tuttosport, è tornato di moda in casa rossonera il nome di Lorenzo Lucca, attaccante dell’Udinese che ha ben figurato nell’ultima stagione in Friuli. L’interesse del club milanese, però, sembra legato a doppio filo al futuro incerto di Santiago Gimenez, altro centravanti arrivato dal Feyenoord a gennaio con molte aspettative.

Gimenez, considerato uno dei colpi più promettenti dell’inverno scorso, non ha pienamente convinto la dirigenza rossonera. Le sue prestazioni, pur altalenanti, hanno lasciato qualche dubbio tra i tecnici, soprattutto alla luce del cambio in panchina. Il nuovo allenatore, infatti, potrebbe decidere di puntare su profili differenti, riaprendo così i giochi in attacco.

In questo contesto, Lorenzo Lucca torna a essere un’opzione concreta. Il giovane centravanti italiano, protagonista con la maglia dell’Udinese, si è distinto per fisicità, presenza in area e capacità di fare reparto da solo. Caratteristiche che potrebbero ben sposarsi con le esigenze tattiche del Milan, specialmente se dovesse liberarsi un posto in avanti.

Per ora, l’eventuale trattativa tra Milan e Udinese resta subordinata alla cessione di Gimenez. I rossoneri, infatti, non sono intenzionati ad affollare ulteriormente il reparto offensivo senza prima alleggerire la rosa. Tuttavia, i contatti con l’entourage di Lucca sono attivi, e si valuta una possibile operazione con formula di prestito con diritto o obbligo di riscatto, soluzione gradita a entrambe le società.

Per la Lazio, che osserva da lontano le mosse delle sue rivali, questi sviluppi nel mercato milanista potrebbero avere riflessi indiretti. Ogni cambiamento tra le rivali della Lazio può influenzare gli equilibri della prossima Serie A, e l’eventuale approdo di Lucca in rossonero darebbe al Milan un centravanti giovane ma già abituato alla pressione del massimo campionato.

Il calciomercato è ancora lungo, ma il Milan resta attento: tra le rivali della Lazio, i rossoneri sono tra i più attivi e decisi a non perdere terreno in vista della nuova stagione.