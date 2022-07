Marusic: «Quest’anno punto su Luka Romero, è migliorato tantissimo»

L’esterno della Lazio Marusic ha speso parole d’elogio per il baby biancoceleste Luka Romero

Adam Marusic, esterno della Lazio, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Lazio Style Radio spendendo anche parole d’elogio per Luka Romero.

CRESCITA – «Ci sono tanti ragazzi giovani, anche i nuovi arrivati sono molto forti. Luka Romero per me è migliorato tantissimo e secondo me quest’anno può giocare di più rispetto all’anno scorso».

