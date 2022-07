Marusic: «Voglio segnare di più. Foto dell’anno scorso? Il derby!»

Adam Marusic ha parlato ai microfoni di Lazio Style Radio dopo la seduta d’allenamento mattutina ad Auronzo di Cadore

Adam Marusic ha parlato ai microfoni di Lazio Style Radio dopo la seduta d’allenamento mattutina ad Auronzo di Cadore. Le sue dichiarazioni.

AURONZO – «Questo è il mio sesto anno ed è sempre bello venire qui, si lavora tanto e dobbiamo continuare così».

CAMPIONATO ANOMALO – «In questo periodo si lavora tanto, due volte al giorno, serve per tutta la stagione. Il lavoro cambia perché c’è un Mondiale ma noi dobbiamo essere pronti perché ci sono 14 partite da affrontare da qui a novembre».

RUOLO – «In questi cinque anni ho cambiato tanto. Terzino destro o sinistro per me fa lo stesso, io sono sempre pronto. Decide il mister».

DAL 352 AL 433 – «All’inizio era un po’ difficile perché abbiamo cambiato modo di giocare. Negli ultimi sei mesi abbiamo migliorato tanto e dobbiamo continuare così».

IL MIGLIOR MARUSIC – «Provo a dare tutto ad ogni partita e allenamento. Per me è importante essere in forma ed in salute, per dare tutto».

CRESCITA – «Ci sono tanti ragazzi giovani, anche i nuovi arrivati sono molto forti. Luka Romero per me è migliorato tantissimo e secondo me quest’anno può giocare di più rispetto all’anno scorso».

FOTO DELL’ULTIMA STAGIONE – «Forse quando abbiamo vinto contro la Roma, la foto più importante dell’ultima stagione».

FARE PIU GOL – «Spero che quest’anno segnerò di più, devo provare ad andare più avanti e segnare di più».

NUOVA LINEA DIFENSIVA – «Mi trovo bene con i nuovi, con loro è più difficile ma serve pazienza e tempo. Penso che alla fine giocheremo bene».

TIFOSI – «È bellissimo, sono venuti in tanti come ogni anno e li ringrazio. È bello vederne così tanti».

IMMOBILE – «Ogni anno lui segna più di 20 gol, penso che pure quest’anno farà grandi cose e lo speriamo tutti perché è molto importante per noi».