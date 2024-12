Marusic a Dazn: «Hanno cambiato tanto, sarà difficile. La partita si vince in questo modo»

Marusic, esterno della Lazio, ha parlato ai microfoni di Dazn prima del fischio d’inizio del match contro il Napoli: le dichiarazioni

Adam Marusic a Dazn ha parlato prima di Napoli Lazio di Serie A.

TIFOSI LAZIO – «Sicuramente li ringrazio per lo spettacolo di ieri, ci hanno dato una spinta in più. Dispiace non ci siano stasera, giochiamo anche per loro».

COME INTERPRETA LA GARA – «Abbiamo giocatore tre giorni fa, loro hanno cambiato tanti giocatori. Sarà difficile, dobbiamo lottare su ogni pallone dal primo minuto per vincere la partita».