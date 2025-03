Marusic a Dazn: «Non si possono subire gol del genere bisogna stare attenti sempre. Milinkovic? Ecco cosa mi ha detto a fine gara»

Marusic, il montenegrino autore del momentaneo vantaggio esterna la sua delusione e rabbia per il pari contro il Torino: le sue parole

Ai microfoni di Dazn ha parlato Marusic, il quale autore del momentaneo vantaggio contro il Torino rilascia alla luce della fine della partita tra Lazio e i granata queste sue considerazioni

PAROLE – Di cosa siamo arrabbiati? Del gol, dobbiamo essere più cattivi, lucidi, concentrati, non si può prendere un gol così. Cosa mi ha detto Vanja Milinkovic-Savic? Abbiamo parlato post partita, mi ha detto che non ha potuto fare niente, ho tirato bene, non abbiamo vinto mancano ancora 8 partite. Dobbiamo analizzare e lavorare su ciò che abbiamo sbagliato. Loro hanno pareggiato, dovevamo fare un altro gol proprio perché loro sono pericolosi dobbiamo migliorare in ogni allenamento, dobbiamo chiudere prima le partite