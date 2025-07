Marusic non ha dubbi: «Dobbiamo fare quello che vuole il tecnico, serve pazienza». Le parole del biancoceleste

Anche Adam Marusic, uno dei veterani dello spogliatoio della Lazio, ha espresso piena fiducia nel “nuovo” corso di Maurizio Sarri. Il terzino montenegrino ha sottolineato la continuità del metodo di Sarri e la solidità di un gruppo che, in larga parte, lo conosce già molto bene. «Dobbiamo fare quello che vuole il tecnico, tanti di noi ci hanno già lavorato. Sono le stesse cose di due o tre anni fa. Serve pazienza per chi è arrivato da poco, anche per noi non fu semplice all’inizio», ha dichiarato Marusic al Corriere dello Sport, mettendo in evidenza come l’adattamento ai principi di Sarri richieda tempo e dedizione.

La sua esperienza gli permette di comprendere appieno cosa significhi adattarsi, imparare e ricominciare. Per questo motivo, ha invitato alla cautela e alla concentrazione sul presente: «Dove possiamo arrivare? L’importante è pensare partita dopo partita, senza guardare troppo avanti. Il calcio vive di alti e bassi. Lavoriamo tutti insieme, poi capiremo dove potremo arrivare».

Le parole di Adam Marusic, pur senza “voli pindarici”, riflettono una volontà chiara di fare il massimo, sempre con umiltà, concentrazione e forte motivazione. La sua leadership e la sua capacità di veicolare il messaggio di Sarri sono un valore aggiunto per la squadra, specialmente per i nuovi arrivati che devono ancora assimilare appieno i complessi meccanismi del gioco del “Comandante” biancoceleste.

Adam Marušić sarà il pilastro della Lazio di Sarri. Il tecnico punta sulla sua esperienza e duttilità per garantire equilibrio difensivo. Fisso sulla fascia destra, coprirà le avanzate di Tavares. Dopo nove stagioni, resta un riferimento tattico e motivazionale per lo spogliatoio. Marušić rimane imprescindibile nella costruzione tattica. La sua leadership silenziosa guida i giovani e rafforza il collettivo, consolidando ambizioni europee.