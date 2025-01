Martinovic Lazio Women: «Bellissimo tornare a casa, volevo fortemente lavorare con Grassadonia; ecco come posso aiutare la squadra»

Martinovic Lazio Women, le parole della nuova calciatrice biancoceleste: «Ho già parlato con il mister e provato alcune cose»

Melania Martinovic ha parlato ai canali ufficiali del club dopo il suo arrivo nella Lazio Women. Di seguito le sue parole.

EMOZIONI – «È una bellissima sensazione tornare a casa, è una squadra che seguo da diverso tempo e volevo fortemente lavorare con mister Grassadonia. È una squadra che mi piace molto per stile di gioco e si addice alle mie caratteristiche, non vedevo l’ora. Non ci ho dormito la notte».

STILE DI GIOCO – «Questo stile di gioco mi permette di giocare molti più palloni in area che è un po’ quello che è il mio pane quotidiano. Col mister ci ho parlato, mi seguivano già da questa estate poi per una serie di cose sono andata a Napoli. Probabilmente le cose dovevano andare così. Ho parlato con Piemonte perché la conosco, abbiamo giocato insieme alla Fiorentina. È un grande attaccante e sono contenta di essere qui, di far parte di questa squadra e gruppo».

DISPONIBILITA’ – «Mi adatto alle richieste del mister, abbiamo provato con una punta e sotto punta. Mi piacciono entrambi. Sono a disposizione. Sassuolo? È una squadra in cui ho giocato, non sento questo match dal punto di vista emotivo. È in crescita, ha raccolto più punti nelle ultime gare che da inizio campionato. Per noi è uno scontro diretto e stiamo preparando la gara al meglio perché vogliamo portare a casa i tre punti».