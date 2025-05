Marocchino, l’aneddoto dell’ex Juve: «Quando dovevamo giocare contro la Lazio mi veniva qualche brivido»

Condividi via email

L’ex giocatore della Juve ha rilasciato delle dichiarazioni in vista di quella che sarà la prossima sfida di campionato contro la Lazio

L’ex giocatore della Juve, Domenico Marocchino, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di TMW Radio.

LE PAROLE – Quando dovevo giocare contro la Lazio mi veniva qualche brivido, perché avevo dei giocatori forti contro. Avevo dei marcatori che non si facevano ingannare dalle finte. E’ una partita a poker con dei giocatori che hanno delle belle carte in mano. Bisognerà stare attenti, bluffare il giusto. Le squadre che vogliono vincere, si scoprono. Sarà fondamentale difendere in alcuni frangenti.