Mario Gila in questi giorni è impegnato con la Spagna Under 21. Il tutto è testimoniato sui suoi profili social.

Il centrale, in questi primi mesi di Lazio, non è riuscito a giocare con grande continuità, ma, al di là di qualche errore, ha messo in mostra buone qualità. Insomma, c’è da lavorare.