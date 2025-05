Marelli a DAZN: «Kalulu? È un gesto che non c’entra nulla col gioco, potrebbe costargli la fine del campionato»

Marelli a DAZN, le parole dell’ex arbitro nel post partita di Lazio Juventus ai microfoni di DAZN: le sue parole sull’espulsione di Kalulu

Marelli a DAZN ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla sfida Lazio Juventus giocata questa sera allo stadio Olimpico. L’ex arbitro ha espresso la propria posizione circa lo scontro diretto proposto da questa 36ª giornata di Serie A ed in particolare si è soffermato sull’espulsione di Kalulu. Le parole:

«È un gesto che non c’entra nulla col gioco, in un primo momento avevo detto che non ci sarebbe stato intervento del VAR perché non si percepiva la violenza. L’inquadratura che chiarisce tutto, dall’alto, è completamente diversa dai primi replay e si vede chiaramente che Kalulu colpisce con una manata al collo l’avversario ormai lontano. Ricordiamo che Yildiz è stato squalificato per due giornate per condotta violenta. Questo fallo potrebbe costare a Kalulu la fine del campionato».