Marcolin: «La protesta dei tifosi è una cosa che può dare dei problemi alla squadra di Sarri!»

Dario Marcolin, ex giocatore della Lazio, ha rilasciato delle dichiarazioni sulla situazione riguardante i tifosi della squadra di Maurizio Sarri

Dario Marcolin, intervenuto ai microfoni di DAZN nel prepartita della gara con la Juventus, ha analizzato una delle chiavi psicologiche più delicate della sfida: l’assenza del supporto del pubblico laziale. L’ex centrocampista della Lazio ha sottolineato quanto questo fattore possa incidere negativamente sulle prestazioni della squadra di Maurizio Sarri. Le sue parole:

SPINTA MANCANTE – «E’ una spinta in meno sicuramente perché giocare all’Olimpico così, l’abbiamo visto con la partita contro il Genoa, ti manca qualcosa. Ti manca anche la forza che ti viene data dal tuo pubblico, no? Probabilmente andrà avanti anche per qualche partita, però poi diventa una cosa che può dare dei problemi alla squadra».

DODICESIMO UOMO – «Sarri lo sa benissimo, è dispiaciuto e non vede l’ora che poi lo stadio, ma anche i tifosi in trasferta, possano essere vicino alla squadra. Si dice sempre che i tifosi sono il dodicesimo uomo in campo, per la Lazio questo è un momento di defezione».

