Infortunio Zaccagni, i tempi di recupero e il giorno dei test: ecco cosa filtra

Infortunio Zaccagni, l’attaccante della Lazio verrà visitato ad inizio settimana per capire meglio quanto gli manca per recuperare dal problema muscolare

La Lazio sta facendo i conti con un’assenza pesante. Mattia Zaccagni si è infortunato poco prima della sfida contro il Genoa e da quel momento è indisponibile. Il problema muscolare che lo ha costretto a fermarsi lo terrà fuori per diverse settimane, influendo sulle prossime gare cruciali per la squadra di Maurizio Sarri.

Infortuni Zaccagni, i tempi di recupero

Secondo quanto riferito da Il Messaggero, Zaccagni non sarà a disposizione di Sarri nemmeno per i prossimi impegni della Lazio: la sfida contro la Juventus di oggi e il ritorno in Coppa Italia contro il Bologna sono già fuori dalla sua portata. L’infortunio ha messo in dubbio anche la sua presenza contro squadre come Atalanta e Cagliari, con la sua assenza che potrebbe protrarsi ulteriormente.

La speranza di Zaccagni di rientrare a inizio marzo

Zaccagni potrebbe cercare di rientrare in tempo per la sfida contro il Torino, prevista nel weekend del 1° marzo, ma al momento la sua assenza è certa per le prossime partite. La Lazio spera che l’ex Verona possa tornare in campo al più presto per non dover affrontare altre difficoltà in un momento della stagione che si preannuncia fondamentale per gli obiettivi dei biancocelesti.

Il recupero di Zaccagni sarà monitorato con attenzione, e solo nelle prossime settimane si avrà chiarezza sui tempi effettivi del suo ritorno.

