Marcolin: «Castellanos? E’ un giocatore che LAVORA per la squadra e mi ricorda un ex Lazio nella FURBIZIA»

Marcolin, l’ex biancoceleste commenta la vittoria con il Verona e esalta le qualità di Castellanos paragonandolo ad un altro ex aquilotto

Ai microfoni di Dazn ha parlato Dario Marcolin, il quale al termine di Lazio Verona ha analizzato la gara soffermandosi sulla prova di Castellanos

PAROLE – Nella furbizia mi ricorda Salas, uno che come si dice in gergo “rubava la merenda agli avversari”. Ha una gamba importante, lavora molto per la squadra. Una cosa che piace a Baroni è quanto spende per la squadra, è determinante.