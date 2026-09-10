Marchisio sulla protesta dei tifosi: «Io seguirei sempre la mia squadra»

Marchisio si è espresso sulla scelta del tifo biancoceleste di non seguire la squadra all’Olimpico: le considerazioni dell’ex Juventus

La protesta della tifoseria della Lazio continua a far discutere anche fuori dall’ambiente biancoceleste. I sostenitori laziali hanno scelto di non seguire la squadra nelle gare interne, una decisione che ha aperto un ampio dibattito sul rapporto tra passione, contestazione e sostegno alla squadra.

Sul tema è intervenuto anche Claudio Marchisio, ex centrocampista della Juventus, che in un’intervista concessa al Corriere dello Sport ha espresso il proprio punto di vista sulla scelta dei tifosi.

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Le parole di Marchisio sulla situazione in casa biancoceleste

L’ex giocatore bianconero ha spiegato di comprendere la complessità della situazione, ma ha sottolineato come per lui il legame con la squadra venga prima di tutto.

TIFOSI E SQUADRA – «Parlo da tifoso in generale. Io la mia squadra la seguirei sempre, al di là del risultato. So che siamo in dinamiche particolari, però ancor di più che la squadra del tuo cuore è partita così io andrei a vederla».

Un pensiero che arriva in un momento particolare per la Lazio, reduce da un avvio di stagione positivo sul campo e impegnata a mantenere il rapporto con una tifoseria che ha scelto una forma di protesta forte contro una società che ha lasciato sempre poco spazio ai consigli della stessa.