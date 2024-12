Marchetti ricorda: «Quella vittoria a Napoli fu incredibile. Futuro da allenatore? Ho una priorità»

Marchetti, ex portiere della Lazio, ricorda una vittoria contro il Napoli e parla del suo possibile futuro: le dichiarazioni

In un’intervista concessa a Il Mattino, Federico Marchetti ha parlato così in vista della sfids di stasera tra Napoli e Lazio.

LE PAROLE – «Il Napoli-Lazio che ricordo di più? Non me ne vogliano i tifosi napoletani ma sicuramente il 2-4 nella stagione 2014-’15 nello spareggio Champions nell’ultima partita di campionato dove Higuain sbagliò il calcio di rigore. Una gara dove le emozioni non mancarono e noi partivamo da sfavoriti dovendo giocare al Maradona. Fu una vittoria incredibile. Futuro da allenatore? Ho già il patentino Uefa B e come mia priorità c’è quella di allenare una squadra. Mi piacerebbe conseguire gli altri step dei patentini e provare ad iniziare questo nuovo percorso per allenare un gruppo».