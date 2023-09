Marchetti: «La Lazio deve trovare maggiore serenità. Le tante polemiche non devono diventare il leitmotiv della stagione». Le parole del giornalista

Della sfida della Lazio in Champions con l’Atletico di questa sera, ha parlato il giornalista Luca Marchetti ai microfoni di TuttoMercatoWeb.

MARCHETTI– «La Lazio ha iniziato sotto le aspettative, si è presentata a questo campionato con il secondo posto della passata stagione e con un mercato che ha allungato le rotazioni. C’era la necessità di sostituire un giocatore importante come Milinkovic, penso che questo sia stato fatto anche se con tempistiche non perfette per Sarri e questo non ha aiutato. L’ossatura e la gran parte dei giocatori della Lazio sta già lavorando con Sarri da diverso tempo, mi aspettavo un impatto sul campionato migliore, visto che ha perso punti con le piccole come la sconfitta a Lecce. Deve ritrovare quella concretezza che l’ha resa letale la scorsa stagione, specialmente davanti con un reparto offensivo molto temibile. La cosa però che dà più fastidio a Sarri è la quantità di gol subiti, la fase difensiva è la base del gioco di Sarri e soprattutto la Lazio deve trovare maggiore serenità. Le tante polemiche per calendario e arbitri non devono diventare il leitmotiv della stagione. Oggi affronta l’avversario più forte del girone, non sarà l’Atletico di qualche anno fa ma è comunque una squadra di livello internazionale. E poi ci sarà la contrapposizione tra due mondi, da una parte il calcio di Sarri e dall’altra il calcio di Simeone ».