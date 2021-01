Marchegiani: «La Lazio ha dei valori e li ha dimostrati»

L’ex portiere Luca Marchegiani ha parlato della Lazio attuale e della vittoria nel derby. Le sue parole sul gruppo di Inzaghi

Ai microfoni del Club su Sky Sport, Luca Marchegiani ha parlato della Lazio e della sua crescita.

«La Champions League porta via tante energie e in questa stagione già ce ne sono poche. La Lazio ha dei valori e li ha dimostrati. La condizione dell’anno scorso è difficilmente replicabile, però è una squadra che si può inserire per la lotta alla Champions. È aritmeticamente in corsa e sta ritrovando giocatori indispensabili».